Il caso del centro islamico abusivo in Brianza | Fate luce sui finanziamenti non in regola

Chiarimenti sulla presenza di centri islamici abusivi in Brianza, come quello segnalato a Carnate, sollevando dubbi sui finanziamenti non regolari. La questione, sollevata dal capogruppo della Lega Alessandro Corbetta, sarà al centro del prossimo dibattito in Consiglio regionale, affrontando il delicato tema delle moschee e dei centri di culto non autorizzati. È fondamentale fare chiarezza e garantire trasparenza nelle procedure di fondi e permessi, per tutelare la legalità e la sicurezza di tutti.

"Anche a Carnate sarebbe presente un centro islamico abusivo". La denuncia arriva dal capogruppo regionale della Lega Alessandro Corbetta firmatario del testo che sarà discusso in Consiglio regionale proprio sul tema dei moschee e dei centri di culto islamici non autorizzati. "Bisogna fare.

L'integrazione "al contrario". Ancora bambini in gita scolastica in un centro islamico - In un esempio di integrazione e dialogo interculturale, alcune classi di bambini in gita scolastica hanno visitato un centro islamico a Sesto San Giovanni.

"Questo centro islamico è abusivo" - Per la Lega risultano essere preminenti i momenti di culto rispetto alle altre attività svolte in locali in uso ad una associazione culturale islamica, in via Falcone in centro a Novellara, ... Secondo msn.com