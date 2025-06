Il caso decreto sicurezza Bocciato dalla Cassazione | Rischio incostituzionalità

Il decreto sicurezza, annunciato come misura di tutela e ordine, si trova ora sotto la lente critica della Cassazione, che ne mette in discussione la costituzionalità. In una dettagliata relazione di 129 pagine, i giudici evidenziano le criticità di uno strumento legislativo troppo eterogeneo e sanzioni sproporzionate. È un richiamo forte alla necessità di norme più equilibrate e rispettose dei principi fondamentali, perché il rispetto delle regole è alla base di una società giusta ed equa.

Uno strumento sbagliato, il decreto legge, per una serie di norme troppo eterogenee e per sanzioni evidentemente sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti. L'ufficio del Massimario della Corte di Cassazione boccia il decreto di sicurezza in una relazione di 129 pagine nelle quali si criticano la decretazione d'urgenza del governo e, soprattutto, i giudici si riservano di controllare "gli eventuali vizi di manifesta irragionevolezza o di violazione del principio di proporzionalità ", visto che possono "incidere sulla libertà personale dei loro destinatari". La bocciatura causa la reazione del Guardasigilli Carlo Nordio: "Sono incredulo, e ho dato mandato all'Ufficio di Gabinetto del ministero di acquisire la relazione dell'ufficio del Massimario e di conoscerne l'ordinario regime di divulgazione".

