Il Carlino in una città che cambia Zattini | Guardiamo avanti tra cultura Eridania e Ripa Nuove fogne sfida epocale

Il Carlin in una città che si trasforma: tra nuove sfide e opportunità, Forlì si prepara a scrivere il suo futuro. Dai progetti di recupero culturale alle innovazioni infrastrutturali, il sindaco Gian Luca Zattini ci guida attraverso un panorama in evoluzione, affrontando temi cruciali come sanità, ambiente e crescita sostenibile. Per prima cosa, un focus sulla salute del primo cittadino, che ultimamente si è...

La cultura, l’alluvione, la sanità, la città che cambia tra Pnrr e storici contenitori da recuperare: l’evento dei 140 anni del Carlino sono stati l’occasione per fare il punto sulla Forlì di oggi e di domani con il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, incalzato dal vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini, e dal caposervizio di Forlì, Marco Bilancioni. Per prima cosa, un focus sulla salute del primo cittadino, che ultimamente si è definito "ex paziente". "La situazione sembra essere sotto controllo – ha rassicurato il sindaco –. Ho vissuto questi momenti con serenità consapevole che sia stato molto meglio che sia capitato a me, più che a mia moglie o altri familiari: avrei sicuramente sofferto di più". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Carlino in una città che cambia. Zattini: "Guardiamo avanti tra cultura, Eridania e Ripa. Nuove fogne, sfida epocale"

