il capolavoro moderno di disney che nessuno conosce

Raya e l’ultimo drago, il capolavoro nascosto della Disney, merita di essere riscoperto. Questo film animato, uscito nel marzo 2021, combina una straordinaria qualità estetica con una narrazione avvincente e un ricco patrimonio culturale della Southeast Asia. Nonostante la sua uscita in un periodo difficile, ha conquistato critica e pubblico, rivelandosi un esempio di innovazione e profondità narrativa che ancora oggi merita più attenzione.

Raya e l'ultimo drago è stato accolto positivamente dalla critica, ottenendo un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes.