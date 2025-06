Il cancro è completamente scomparso La mastectomia è andata bene anche la ricostruzione Il mio capezzolo è dove era prima | lo rivela Jessie J

Jessie J sorprende i suoi fan con una notizia emozionante: il cancro al seno è completamente scomparso. La cantante ha condiviso con sincerità l’esito positivo delle sue operazioni, rassicurando tutti sul fatto che la mastectomia e la ricostruzione sono andate bene. “Il mio capezzolo è dove era prima”, ha scritto, trasmettendo speranza e forza. Un messaggio di coraggio che ci ricorda quanto sia importante la lotta contro il cancro e la resilienza.

Jessie J ha rivelato ai suoi fan che il suo cancro è "completamente scomparso". La cantante 37enne, il cui vero nome è Jessica Cornish, ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute su Instagram, separando che la mastectomia è andata bene, così come l'intervento di ricostruzione: "Il mio capezzolo è dove era prima". La cantante ha rivelato all'inizio di questo mese di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno in fase iniziale ad aprile, annunciando ai follower che si sarebbe esibita una sola volta al Capital Summertime Ball il 15 giugno, prima di entrare in ospedale per sottoporsi all'intervento e alla ricostruzione del seno.

