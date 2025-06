Il campo largo si unisce solo per la sfilata Lgbt Ma si dimentica degli ebrei

In un panorama politico spesso diviso e frammentato, il campo largo si mostra compatto solo durante le grandi occasioni come il Gay Pride, lasciando in ombra temi cruciali come politica estera, economia e diritti sociali. È il paradosso di un fronte che si unisce per celebrare l'inclusione, ma tace sulle sfide reali di molti. È tempo di chiedersi: questa coesione è autentica o solo un'illusione di unità ?

Nessun accordo sulla politica estera, sul riarmo, sull'economia, silenzio sui temi sociali e sul sostegno ai ceti più deboli ma tutti insieme quando si tratta si salire sul carro del gay Pride.

Il campo largo si unisce solo per la sfilata Lgbt. Ma si dimentica degli ebrei.

