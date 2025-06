Il caldo rovente non ferma la festa dei 54mila fan di Gabry Ponte

Il caldo torrido di Milano non ha spegnuto l’entusiasmo dei 54.102 fan di Gabry Ponte, pronti a vivere una serata indimenticabile al leggendario stadio di San Siro. Per la prima volta nella storia, un DJ calca questo palco iconico, riunendo appassionati da tutta Italia e oltre. La festa, tra musica e energia, si conferma come uno degli eventi più epici del panorama musicale. E tutto ciò solo per…

Milano, 28 giu. (askanews) – Vengono da tutta Italia e anche dall’estero per ballare a San Siro con Gabry Ponte, una serata evento unica perchè è il primo Dj della storia a calcare il leggendario palco dello stadio milanese. Con 54.102 biglietti venduti a un prezzo medio di circa 60 euro e 56.000 presenze previste, il Meazza si trasforma in una gigantesca dancefloor al ritmo delle hit che in 25 anni di carriera hanno fatto di Gabry uno dei Dj più amati. Una grande festa all’insegna del divertimento, in cui verranno celebrati tutti quei successi che hanno fatto scatenare intere generazioni: da Blue (Da Ba Dee) a Tutta L’Italia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

