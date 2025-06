Il calcio sta diventando amnesico quasi nessuno ricorderà che Guardiola ha portato in alto il City Athletic

Il calcio di oggi sembra soffrire di una vera e propria amnesia collettiva, dove le imprese epiche di allenatori come Pep Guardiola rischiano di essere dimenticate dietro una valanga di partite e tornei. Questa “amnesia digitale” sta cancellando i ricordi più belli, lasciando spazio solo ai momenti più recenti e superficiali. Ma cosa sarà davvero ricordato di Guardiola? I trionfi che hanno rivoluzionato il calcio o gli ultimi insuccessi? La memoria sportiva sta cambiando volto.

Nel calcio si dimentica troppo in fretta? Sembra infatti che stia entrando sempre di più nella cosiddetta “amnesia digitale”: troppe partite, troppi tornei, che ci stanno impedendo di ricordarci tutto (o quasi), come accadeva un tempo. Di un allenatore come Pep Guardiola, ad esempio, cosa sarà ricordato? Tutti i trofei che ha vinto con le sue squadre, come ha cambiato il calcio, o i recenti “flop” con il Manchester City? L’ “amnesia digitale” condanna il calcio e sta colpendo anche Guardiola e il suo City. The Athletic scrive: L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola, prima della finale di Fa Cup a maggio, ha riflettuto sulla sua vita e sulla sua eredità fino ad ora: «Quando moriremo, le nostre famiglie piangeranno per due o tre giorni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it