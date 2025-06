Il Budapest Pride colora le piazze della città e sfida Orban

Il Budapest Pride sfida coraggiosamente le restrizioni di Orban, trasformando le piazze della città in un tripudio di colori e voce per i diritti. Nonostante i rischi e i divieti, la manifestazione si svolge con determinazione, attirando anche l’attenzione europea e di figure come Ursula von der Leyen. Elly Schlein, in prima linea, sostiene il movimento: un simbolo di resistenza e speranza per tutti coloro che credono nel rispetto e nella libertà.

Sulla carta, partecipare al Budapest Pride equivale a presenziare ad un evento illegale. Per Orban, infatti, la partecipazione al Pride implica il rischio di un anno di carcere e fino a 500 euro di multa. Ma questo non ha fermato la manifestazione dei diritti, in uno dei pride più controversi dell'Europa, sul quale è intervenuta anche Ursula von der Leyen. Pride Budapest, la manifestazione procede anche con i divieti di Orban. Elly Schlein, in una conferenza stampa con la presidente del gruppo S&D al Parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, ha affermato che "Siamo qui per la libertà e la democrazia.

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

A Budapest sfila il Pride contro Orban, sinistre europee nel corteo: si temono scontri con l’ultradestra Vai su X

Orban avverte: "Conseguenze legali per chi partecipa al Budapest Pride. L'evento viola la legge, raccomando di rispettarla". Cgil: "Saremo al Pride contro la deriva totalitaria". Delegazione M5s: "Orban non ci spaventa" #ANSA Vai su Facebook

L'Europa dei diritti in Ungheria, 35mila per il Pride vietato da Orban. Ultradestra blocca un ponte - Anche Greta Thunberg al corteo: L'amore non si proibisce; Il Pride sfila a Budapest. Orban: 'E' illegale'. Attese oltre 35 mila persone; L'ultradestra blocca il ponte di Budapest sul percorso del Gay Pride: si temono scontri.

Pride a Budapest, oltre 30 mila sfidano il divieto di Orban - Il Pride ha sfidato il divieto imposto dal Governo di Viktor Orban, divieto che rappresenta una regressione ... Lo riporta ilgiornale.it

Budapest Pride, “in decine di migliaia” alla marcia vietata da Orban. Rischio scontri con l’estrema destra - I militanti del partito estremista ungherese Patria Nostra hanno bloccato con le auto il ponte Szabadsag, tappa del percorso programmato del Pride, che a momenti partirà dal municipio di Budapest. ilfattoquotidiano.it scrive