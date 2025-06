Il Blusogno veste Porsche per la festa dei 40 anni

Elemento distintivo di questa celebrazione è il blusogno, il cappotto che veste Porsche per i suoi 40 anni, un simbolo di eleganza senza tempo e innovazione. Un omaggio che unisce tradizione e modernità, rendendo questa festa dei sogni ancora più indimenticabile. Scopri come l’unione tra lusso e motori si trasforma in un capolavoro di stile e passione.

Quarant’anni di sogni su quattro ruote meritano un tributo d’eccezione. Per celebrare il proprio anniversario, Porsche Italia presenta due modelli in edizione limitata – la 911 Carrera 4 GTS e la Taycan 4S – frutto di una raffinata collaborazione con Ferragamo e dell’expertise di Porsche Exclusive Manufaktur. L’incontro tra due icone del lusso italiano e tedesco ha dato vita a un progetto che fonde stile, tradizione e avanguardia. Elemento distintivo è il colore ’Blusogno’, sofisticata sfumatura ispirata al blu notte di una recente collezione Ferragamo. Impiegato per carrozzeria, interni in pelle e inserti in paldao blu, crea un’atmosfera di sobria eleganza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Blusogno veste Porsche per la festa dei 40 anni

