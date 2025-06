Il Barcellona dovrà rispettare

Il Barcellona si prepara a una delle operazioni più attese del mercato estivo: l'acquisto di Nico Williams. Dopo incontri tra Laliga e Athletic Bilbao, cresce l’attesa intorno alla clausola di 58 milioni di euro e alle trattative in corso. Con il sogno di rinforzare la rosa e puntare al massimo traguardo, i blaugrana sono pronti a fare la loro mossa. Ma quali saranno le prossime mosse? Scopriamolo insieme.

2025-06-27 17:33:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Javier Tebas ha ponderato la ricerca da parte di Barcellona di Nico Williams dopo che Athletic Bilbao ha incontrato Laliga per discutere delle finanze dei campioni spagnoli. Si dice che l’ala atletica Williams abbia una clausola di rilascio di 58 milioni di euro e si dice che voglia lasciare il club per unirsi alla Barca. Ma, con Barca che opera ancora sotto stretti regolamenti finanziari, Athletic ha incontrato Laliga giovedì per discutere della capacità del club catalano di registrare i giocatori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com