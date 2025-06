Ieri l’afa ha concesso una tregua | Lunedì nuovo incremento dei valori

Dopo giorni di afa rovente, ieri l'Italia ha goduto di una tregua temporanea grazie all'afflusso di aria più fresca dai quadranti settentrionali. Questa lieve pausa ha portato un calo delle temperature di 4-5°C rispetto a giovedì, offrendo respiro alle località più colpite dall’ondata di caldo africano. Tuttavia, gli esperti avvertono che questa tregua potrebbe essere solo un assaggio di un quadro meteorologico più complesso e variabile nei prossimi giorni.

La lieve tregua dell'intensa ondata di caldo di matrice africana che gli esperti avevano annunciato per la giornata di ieri si è puntualmente verificata. "In effetti – osserva il tecnico meteorologo, Roberto Ghiselli – oggi (ieri per chi legge, ndr), rispetto a giovedì, complice l'afflusso di aria leggermente più fresca dai quadranti settentrionali, si è registrato un calo delle temperature massime mediamente di 4-5 gradi, con contestuale diminuzione dell'afa. Non dimentichiamo infatti che ad esempio ad Alfonsine nel pomeriggio di giovedì la temperatura percepita è schizzata a circa 46 gradi. Sempre giovedì le temperature massime sono state di 6-8 gradi superiori alle medie trentennali (1991-2020), con una punta di 37.