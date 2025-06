Ieri in Campania | addio Diego dramma con tragico epilogo in provincia di Benevento

Una tragedia ha scosso la Campania: ieri, in provincia di Benevento, si è consumato un dramma tragico che ha lasciato senza parole l'intera comunità. La scoperta di una persona carbonizzata in Irpinia e la scomparsa di Diego Forgione, vittima di un destino crudele, ci ricordano quanto fragile possa essere la vita. In un attimo, le storie di speranza si trasformano in ricordi dolorosi, lasciando un'impronta indelebile nel cuore della regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 27 giugno 2025 Avellino – Giallo in Irpinia dove è stato trovata una persona carbonizzata, e per questo ii sesso ancora non è stato chiarito, bruciata in un’automobile in sosta nel territorio montano che da Monteforte Irpino arriva a Forino. (LEGGI QUI) Benevento – Non ce l’ha fatta Diego Forgione, 41 anni, di Vitulano. Due settimane fa stava disputando una partita amatoriale sul campo sportivo di Rotondi, con la squadra del Vitulano, quando nei primi minuti di gioco si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un malore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: addio Diego, dramma con tragico epilogo in provincia di Benevento

In questa notizia si parla di: campania - addio - diego - dramma

