Idf ucciso uno dei fondatori di Hamas ideò attacco 7 10

Le forze armate israeliane (IDF) e lo Shin Bet hanno annunciato con fermezza di aver neutralizzato a Gaza City uno dei leader chiave di Hamas, Hacham Muhammad Issa al-Issa. Considerato uno dei fondatori dell'organizzazione e figura di spicco dell'ala militare, la sua eliminazione rappresenta un importante colpo per le capacità operative di Hamas. Un’azione che potrebbe segnare un punto di svolta nelle dinamiche di tensione nella regione.

Le forze armate israeliane (Idf) e lo Shin Bet hanno annunciato di avere ucciso ieri sera a Gaza City il "terrorista Hacham Muhammad Issa al-Issa, figura di spicco dell'ala militare di Hamas e considerato uno dei fondatori dell'organizzazione". La notizia è stata riportata da un portavoce delle Idf - scrive Ynet -, che ha aggiunto che il suo ruolo era quello di "capo dello staff di supporto al combattimento nell'ala militare dell'organizzazione terroristica". Inoltre, al-Issa ha avuto un ruolo significativo nella pianificazione e nell'esecuzione del massacro del 7 ottobre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Idf, ucciso uno dei fondatori di Hamas, ideò attacco 7/10

Gaza, Israele: "Ucciso uno dei fondatori di Hamas" | Più di 60 morti nella Striscia dopo gli ultimi attacchi | In Iran funerali di Stato per 60 "martiri" della guerra dei 12 giorni - La tensione tra Gaza e Israele raggiunge nuovi livelli: oltre 60 vittime nella striscia e un fondatore di Hamas ucciso, mentre in Iran si svolgono funerali di Stato per i martiri.

