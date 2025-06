Identità di genere e discriminazione il sondaggio di YouTrend per Sky TG24

Il tema dell’identità di genere è al centro del dibattito attuale, con opinioni che divergono e riflettono una società in evoluzione. Secondo il sondaggio di YouTrend per Sky TG24, quasi la metà degli italiani sostiene la libertà di definirsi secondo la propria identità, mentre una percentuale significativa si mostra contraria all’inserimento ufficiale del genere non binario. Un confronto che invita a riflettere sulle sfide e le opportunità di una convivenza sempre più inclusiva.

La rilevazione di YouTrend per Sky TG24 rivela che quasi il 50% degli intervistati è d'accordo sul fatto che ogni persona può definire liberamente la propria identità di genere indipendentemente dal sesso biologico, mentre il 43% è in disaccordo. Più della metà invece è contrario a introdurre il genere "non binario" nei documenti ufficiali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Identità di genere e discriminazione, il sondaggio di YouTrend per Sky TG24

