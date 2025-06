Icardi-Wanda altra lite per l' affidamento delle figlie E stavolta interviene la Polizia

L’ormai nota disputa tra Icardi e Wanda si accende ancora, questa volta con l’intervento della polizia per l’affidamento delle figlie. Dopo ore di tensione, il calciatore riesce a riabbracciare le bambine, dando il via a una breve vacanza insieme. Un episodio che riaccende i riflettori sul delicato equilibrio familiare, lasciando tutti in attesa di ulteriori sviluppi in questa intricata vicenda.

