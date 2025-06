Icardi ottiene l’affido e aspetta ore davanti a casa Wanda Nara si oppone | figlie in lacrime

La recente vittoria di Mauro Icardi nel contendere l’affido delle figlie ha acceso i riflettori sulla intricata battaglia legale tra l’attaccante e Wanda Nara. Dopo ore di attesa e tensione davanti a casa dell’ex moglie, la decisione della polizia ha sancito un importante passo avanti per l’attaccante. Un risultato che potrebbe segnare una svolta definitiva in una vicenda complessa, fatta di emozioni e diritti familiari da entrambe le parti.

Icardi ottiene l'affido per una settimana, ma Wanda si oppone: interviene la polizia. La sentenza è arrivata venerdì 27 giugno: Mauro Icardi ha ottenuto il diritto di trascorrere sette giorni consecutivi con le figlie, a partire dalle ore 11 di quel giorno. Una decisione attesa da tempo, che rappresenta un punto di svolta nella turbolenta battaglia legale con l'ex moglie Wanda Nara, in corso tra Argentina e Italia dopo la fine del loro matrimonio. Ma all'appuntamento previsto, davanti al lussuoso complesso Chateau Libertador di Buenos Aires dove vive la showgirl con le figlie Francesca e Isabella, la situazione è degenerata.

