I Tifatini bruciano da tre giorni residenti esasperati

vivere nel timore costante di ulteriori incendi e danni alle proprie proprietà. La minaccia che si ripresenta ogni giorno ha creato un clima di forte preoccupazione e insicurezza, rendendo indispensabile un intervento immediato e coordinato per proteggere il territorio e la comunità. È ora di agire con decisione prima che sia troppo tardi.

Da tre giorni l’incendio che interessa i Monti Tifatini continua a riaccendersi. Nonostante gli sforzi per domarlo, le fiamme si alimentano nuovamente, complice il vento e il caldo torrido. La situazione sta esasperando gli abitanti della zona, molti dei quali denunciano di essere costretti a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

