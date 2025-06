I tentacoli della ‘ndrangheta sui fondi per i migranti | sequestrati 2,5 milioni di euro a Crotone

Le ombre della 'ndrangheta si allungano anche sui fondi destinati all'accoglienza dei migranti, con un sequestro di 25 milioni di euro a Crotone. La Guardia di Finanza ha smascherato come la criminalità organizzata gestisca il centro di Isola Capo Rizzuto e i relativi finanziamenti pubblici, evidenziando un sistema corrotto che mette a rischio l'integrazione e la sicurezza. È un grave allarme sulla penetrazione delle mafie nel settore dell'immigrazione.

Le mani della ‘ndrangheta sul centro migranti di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza. Dietro la gestione del Cara, secondo la DDA di Catanzaro e la Corte dei Conti, la mano della criminalità organizzata. Il peso della ‘ndrangheta sul centro migranti. I finanzieri del Comando provinciale di Crotone hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro conservativo di 2,5 milioni di euro emesso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria nei confronti della Fraternità di Misericordia di Isola Capo Rizzuto, del suo ex governatore Leonardo Sacco e dell’ex parroco di Isola Capo Rizzuto, Edoardo Scordio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - I tentacoli della ‘ndrangheta sui fondi per i migranti: sequestrati 2,5 milioni di euro a Crotone

