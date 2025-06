I talenti del piccolo Jimmy | Ho un piano segreto Scrivere la mia musica

i talenti del piccolo Jimmy hanno un piano segreto: scrivere la sua musica. A soli tredici anni, Gilberto Monaco, conosciuto come Jimmy, incanta con il suo talento al pianoforte e la sua passione per la composizione. Con il supporto dell’Istituto musicale di Riccione, sta dando vita a melodie che promettono di conquistare il cuore di tutti. Il suo sogno è diventare un artista completo, e il mondo è pronto a scoprire il suo grande potenziale.

Ha solo tredici anni, ma suona il pianoforte da professionista, incantando quanti hanno il piacere di ascoltarlo. Il giovane talento è Gilberto (Jimmy) Monaco, nome che evoca il nonno al quale è intitolato il centro direzionale di viale Empoli. Da sempre appassionato di musica, padroneggia le note, creando emozioni. Oltre a suonare, si diletta a comporre brani. Complice l’Istituto musicale di Riccione, che frequenta da un anno e mezzo, ha cominciato a esibirsi anche in pubblico, da viale Ceccarini al Grand Hotel, dal Palazzo del Turismo in spiaggia. Quando e come è nata la passione per la musica, in particolare per piano? "Fin da piccolo, quando avevo cinque sei anni, ho sempre suonato alcuni strumenti come la batteria e la chitarra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it