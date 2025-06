i signori degli anelli

Tra tradizione e impegno, a Venezia si rinnova il grande simbolo del sì sul suggestivo scenario di San Giorgio, protetti da un'installazione di sicurezza impeccabile. Jeff Bezos e Lauren Sanchez, già uniti negli Stati Uniti, celebrano ora il loro amore in Italia, consolidando un legame che supera confini e aspettative. La città si prepara a concludere questa giornata speciale con una festa memorabile, lasciando che le emozioni si mescolino alla bellezza senza tempo di Venezia.

di Viviana Ponchia VENEZIA La soddisfazione di ribadire quel sì sull'isola di San Giorgio tutta blindata, con uomini della sicurezza in ogni angolo, sotto il ronzio dei droni. Già marito e moglie negli Stati Uniti, Jeff Bezos e Lauren Sanchez da ieri sera lo sono anche di più, cementati dalla forza del simbolo. È fatta, i residenti inquieti contano di liquidare la pratica stasera con l'ultima festa e il concerto di Lady Gaga. Poi tutti a casa. Le nozze per modo di dire, in un venerdì sconsigliato dagli scaramantici anche per i matrimoni immaginari, sono cominciate con l'inseguimento del taxi acquatico dello sposo da parte dei paparazzi, allietate dalla voce di Matteo Bocelli e illuminate dai fuochi d'artificio.