I Santa Balera scrivono a re Carlo e arriva la risposta di Buckingham Palace | Abboamo conosciuto qualcosa in più sul liscio

I Santa Balera scrivono a re Carlo e ricevano una sorprendente risposta da Buckingham Palace, un gesto che ha fatto il giro del mondo. Venerdì scorso, presso la sede del produttore del gruppo di liscio, noto anche per aver calcato il palco di Sanremo, è arrivata una lettera di ringraziamento dal cuore della monarchia britannica. Ma cosa nasconde questa comunicazione? La storia svela un affascinante intreccio tra tradizione e innovazione, dimostrando che la musica unisce le culture oltre ogni confine.

Il ’manifesto’ dei Santa Balera. Ecco l’atteso singolo in 3 versioni - Il nuovo singolo dei Santa Balera, l’orchestra folk più giovane di sempre, arriva con una novità : tre versioni diverse che raccontano il passato, il presente e il futuro della musica.

