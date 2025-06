I quartieri sollecitano la giunta comunale | asfalti e manutenzione del verde in primis

i lavori di asfaltatura, temi prioritari per migliorare la qualità di vita e la sicurezza delle comunità. Con un dialogo aperto e costruttivo, l’Amministrazione si impegna a rispondere alle esigenze concrete dei quartieri, rafforzando il senso di partecipazione e collaborazione tra cittadini e istituzioni. È il primo passo verso un Osimo più verde, ordinato e vivibile, in cui ogni voce conta e contribuisce a costruire il futuro della città.

Al via il primo giro di incontri tra la nuova Amministrazione e i Consigli di quartiere di Osimo, con la riunione tenuta mercoledì per Osimo Stazione e Abbadia e il giorno seguente per Passatempo, Padiglione e Montoro. La sindaca Michela Glorio e la sua nuova Giunta, oltre a presentarsi ai cittadini, hanno ascoltato le richieste e le proposte dei Consigli. Numerose in entrambi i quartieri le richieste in merito alla manutenzione del verde e delle strade. Faranno seguito nelle prossime settimane dei sopralluoghi con gli assessori competenti per poter verificare i singoli casi e programmare gli interventi (asfalti, marciapiedi, sfalci, pulizia fossi) in ordine di priorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I quartieri sollecitano la giunta comunale: asfalti e manutenzione del verde in primis

