I pusher su TikTok tra follower e cuoricini | video per sponsorizzare la droga E alcuni post superano le 175mila visualizzazioni

Colico (Lecco) – Sullo sfondo il laghetto di Piona, il lago di Como, gli splendidi boschi dell'Alto Lario. In primo piano droga di ogni sorta, soldi e i bivacchi dello spaccio. TikTok e gli altri social sono la nuova vetrina dei mercati di morte che invadono i boschi della droga dell'Alto Lago di Como: decine di video, pubblicati in chiaro, senza blocchi, senza censure, per indicare ai clienti dove trovarli, sponsorizzare le sostanze stupefacenti che sono in grado di vendere 24 ore su 24, ma soprattutto ostentare potere e ricchezza, tanta ricchezza, con vestiti e accessori griffati, braccialetti di marca, auto di lusso e cumuli di mazzette di banconote da 20 e 50 euro.