I Poggi mostrano la foto bomba e gelano gli accusatori | Marco era con noi in vacanza

In un sorprendente colpo di scena, le foto di Marco Poggi mostrano chiaramente che era in vacanza con i genitori il giorno della tragica morte di Chiara. Queste immagini, svelate da Quarto Grado il 27 giugno su Rete4, sgombrano il campo da dubbi e insinuazioni, rafforzando la verit√† e mettendo a tacere gli accusatori. Un tassello fondamentale nel complesso mosaico di una delle vicende pi√Ļ discusse d‚ÄôItalia.

Quarto Grado, nella puntata in onda il 27 giugno su Rete4, ha mostrato in esclusiva le foto di Marco Poggi in cui si vede che il ragazzo, il giorno della morte di sua sorella Chiara, avvenuta il 13 agosto 2007 a Garlasco, era in vacanza in montagna insieme ai genitori. Dopo le indiscrezioni e i dubbi al riguardo, riportati questa settimana su diversi mezzi d'informazione, i genitori di Chiara Poggi sono andati a ricostruire tutte le fotografie che avevano scattato quel giorno: "Per dimostrare che Marco era con noi - spiega Giuseppe Poggi, in un'intervista esclusiva che i genitori di Chiara hanno rilasciato a Quarto Grado -. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - I Poggi mostrano la foto bomba e gelano gli accusatori: ‚ÄúMarco era con noi in vacanza‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: poggi - marco - vacanza - mostrano

Chi è Alessandro Biasibetti, l'amico frate di Marco Poggi - Alessandro Biasibetti è un amico frate di Marco Poggi, coinvolto nel contesto della misteriosa vicenda di Chiara Poggi.

Stava facendo il check out dall'hotel a cinque stelle in cui alloggiava, quando un avvocato americano di 35 anni è stato #derubato. Aveva appoggiato il suo zaino Tom Ford su una sedia mentre completava le ultime pratiche prima di lasciare la struttura a #Mila Vai su Facebook

Marco Poggi e la vacanza in Trentino quando √® morta Chiara, spunta la foto e i genitori fanno chiarezza; Omicidio Poggi, MARCO ERA A GARLASCO LA MATTINA DEL DELITTO di Chiara? A Quarto Grado i genitori mostrano le foto della vacanza in Trentino: ‚ÄúNessuno ci ha mai contattato per verificare‚ÄĚ. Perch√© l‚Äôalbergatore sostiene che non ci fosse?; Garlasco, la famiglia Poggi mostra le foto: Ecco Marco in Trentino con noi.

Omicidio Poggi, MARCO ERA A GARLASCO LA MATTINA DEL DELITTO di Chiara? - A Quarto Grado i genitori sbottano e mostrano le foto: “Era con noi in Trentino. Secondo mowmag.com

‚ÄúNon abbiamo segreti‚ÄĚ: i genitori di Chiara Poggi mostrano le foto della vacanza con Marco - Nel corso della puntata di Quarto Grado in onda questa sera su Retequattro, Rita e Giuseppe Poggi, i genitori di Chiara, tornano ... Da msn.com