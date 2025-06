I piccoli esploratori della Pingu’s in visita alla redazione del Carlino

Lunedì scorso, i piccoli esploratori del Summer Camp Pingu’s English Ravenna hanno conquistato la redazione de Il Resto del Carlino di Ravenna, trasformando una giornata in un’avventura indimenticabile. Tra risate e curiosità, i giovani visitatori hanno potuto scoprire i segreti di una redazione giornalistica, vivendo un’esperienza unica di immersione culturale e linguistica. E questa magica visita ha lasciato tutti con il desiderio di tornare presto…

Visitatori speciali alla redazione del Resto del Carlino di Ravenna. Infatti lunedì scorso la sede di via Salara è stata simpaticamente invasa dai piccoli esploratori del Summer Camp del Pingu’s English Ravenna, una scuola di lingue di Ravenna che ha organizzato un Centro Estivo Full Immersion in lingua inglese al Parco Rocca Brancaleone. Fra le varie iniziative proposte dal Pingu’s, c’è stata anche una visita guidata al Carlino, condotta dalle tre instancabile guide dei bambini alla presenza del capocronista della redazione di Ravenna, Andrea Degidi. I bambini sono stati entusiasti della visita, hanno potuto visitare la redazione e vedere come nasce un giornale, rivolgendo numerose domande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it