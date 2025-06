I partecipanti al Glastonbury Festival cantano assieme agli attivisti palestinesi israeliani e ucraini ed è polemica contro il gruppo dei Kneecap

Al Glastonbury Festival, l’armonia si fa spazio tra canti di pace e attivismo internazionale. I partecipanti si uniscono agli attivisti palestinesi, israeliani e ucraini in un “mantra per la pace”, mentre le tensioni circondano i Kneecap, il trio di Belfast al centro di una controversia legale. Un esempio di come musica e impegno possano incrociarsi per promuovere dialogo e solidarietà. La scena si anima di speranza e polemiche, ma il messaggio resta chiaro: la musica unisce oltre i confini.

G lastonbury, 26 giu. (askanews) – I partecipanti del festival di Glastonbury, in Inghilterra, cantano un “mantra per la pace” assieme ad attivisti palestinesi, israeliani e ucraini. Quest’anno, il celebre festival musicale è alimentato dalla polemica che circonda i Kneecap, un trio di artisti rap di Belfast che si esibirà sabato. Uno dei membri del gruppo, Mo Chara, sta affrontando un’azione legale perché avrebbe esposto una bandiera di Hezbollah, il movimento islamista classificato come organizzazione terroristica nel Regno Unito, durante un concerto. Leggi anche › Gaza, Amnesty International denuncia le rappresaglie di Hamas contro chi protesta “Non conosco la loro musica”, afferma ad Afp la trentacinquenne Natasha Davies, “ma sarò lì per solidarietà”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - I partecipanti al Glastonbury Festival cantano assieme agli attivisti palestinesi, israeliani e ucraini ed è polemica contro il gruppo dei Kneecap.

In questa notizia si parla di: glastonbury - festival - partecipanti - cantano

Al festival Glastonbury il mantra per la pace (e la polemica Kneecap) - Al festival di Glastonbury, tra musica, solidarietà e polemiche, risuona un potente "mantra per la pace" condiviso da partecipanti e attivisti di diverse nazionalità.

Al festival Glastonbury il mantra per la pace (e la polemica Kneecap) Glastonbury, 26 giu. (askanews) - I partecipanti del festival di Glastonbury, in Inghilterra, cantano un "mantra per la pace" assieme ad attivisti palestinesi, israeliani e ucraini. Quest'anno, il cel Vai su Facebook

Al festival Glastonbury il mantra per la pace (e la polemica Kneecap); Al festival Glastonbury il mantra per la pace (e la polemica Kneecap); Festival di Glastonbury 2025, biglietti sold out in 35 minuti.

Al festival Glastonbury il mantra per la pace (e la polemica Kneecap) - (askanews) – I partecipanti del festival di Glastonbury, in Inghilterra, cantano un “mantra per la pace” assieme ad attivisti palestinesi, israeliani e ucraini. Come scrive askanews.it

Glastonbury, al concerto Lewis Capaldi si ferma per la sindrome di Tourette, i fan cantano Someone you loved - Sky TG24 - Avrebbe dovuto cantare per un'ora, tuttavia si è dovuto “arrendere”, come egli stesso ha affermato. Si legge su tg24.sky.it