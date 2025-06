I numeri non contano più nulla?

I numeri non contano più nulla. Ispirato dall’articolo di Stuart Kirk sul Financial Times e dalla mia passione per i dati, ho deciso di esplorare come negli ultimi anni il loro ruolo sia drasticamente cambiato. Oggi, i numeri vengono manipolati, usati per sorprendere anziché per comprendere, perdendo di significato e affidabilità. È il momento di riflettere: cosa significa tutto questo per il nostro modo di interpretare il mondo?

Ispirato da un bell’articolo apparso sul Financial Times qualche giorno fa scritto da Stuart Kirk, che vi invito a leggere, e dalla mia passione per i numeri, ho pensato che fosse giunto il momento di raccontare cosa stia succedendo negli ultimi anni. I numeri hanno perso il valore che avevano nel passato, contano molto meno di prima, vengono modificati come se nulla fosse da un giorno all’altro, sono usati per stupire più che per quantificare; potete capire che per chi fa l’analista di mestiere e maneggia numeri tutto il giorno ciò sia fonte di un turbamento profondo. La cosa che mi stupisce di più è il fatto che il mondo, l’economia, i mercati non facciano una piega anche di fronte a numeri o a cambiamenti di numeri davvero enormi, davanti a numeri palesemente sbagliati. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I numeri non contano più nulla?

