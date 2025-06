I ’no grazie’ di Willie Peyote | L’ironia serve per reagire

Willie Peyote, il talento torinese noto per la sua ironia pungente e canzoni che colpiscono nel segno, torna a incantare il pubblico con il suo ‘Grazie ma no grazie Tour Estate 2025’. Questa sera alle 21 in piazza Roma a Modena, l’artista presenterà il suo nuovo album ‘Sulla riva del fiume’, un disco ricco di verità e satira. Un appuntamento imperdibile per chi desidera ascoltare musica autentica e riflessiva.

Ogni volta arriva dritto al punto con le sue canzoni, mescolando sapientemente ironia e verità. Il rapper e cantante torinese Willie Peyote – al secolo Guglielmo Bruno – sarà questa sera a Modena, alle 21, in piazza Roma per presentare il suo ‘Grazie ma no grazie Tour Estate 2025’, nell’ambito della rassegna ‘Notti Ducali’. Sarà l’occasione per presentare il nuovo album ‘Sulla riva del fiume’, disco che contiene il brano in gara all’ultimo Sanremo, ‘Grazie ma no grazie’. Willie chi porta con sé in questo concerto? "La mia band, sono dei musicisti eccezionali e io sono un loro fan oltre che un loro collaboratore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ’no grazie’ di Willie Peyote: "L’ironia serve per reagire"

In questa notizia si parla di: grazie - willie - peyote - ironia

I ’no grazie’ di Willie Peyote: L’ironia serve per reagire; “Grazie ma no grazie”: Willie Peyote tra ironia, irriverenza e verità; Willie Peyote pubblica “Next”: il singolo dell’estate tra ironia, groove e app di appuntamenti.

TESTO GRAZIE MA NO GRAZIE, CANZONE WILLIE PEYOTE/ Analisi e significato: ironia e critica... (Sanremo 2025) - IlSussidiario.net - A Sanremo 2025, Willie Peyote, almeno lui, con il testo canzone Grazie ma no grazie sembra voler guardare dalla finestra anziché il proprio ombelico e, se non raggiunge la schiettezza di Ghali o ... Si legge su ilsussidiario.net

"Grazie ma no grazie" di Willie Peyote: testo e significato della canzone di Sanremo 2025 - Willie Peyote torna al Festival di Sanremo con un'irriverente e pungente critica sociale che si muove tra ironia e denuncia, colpendo le ipocrisie del nostro tempo. Segnala today.it