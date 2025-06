I neosposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia pranzo esclusivo all' Harry' s Bar FOTO

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, protagonisti di un romantico passeggiata tra le meraviglie di Venezia, hanno concluso un pranzo esclusivo all’iconico Harry’s Bar. La città lagunare si prepara a salutare i novelli sposi con l’ultimo grande party, un evento che promette emozioni e celebrazioni indimenticabili. La magia delle nozze americane a Venezia sta per entrare nel suo capitolo finale, lasciando tutti senza fiato.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez passeggiano la città lagunare dopo un pranzo all'esclusivo Harry's Bar, riservato solo per loro. Questa sera ci sarà l'ultimo party che concluderà i giorni di festeggiamenti per le nozze della coppia americana. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - I neosposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, pranzo esclusivo all'Harry's Bar. FOTO

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia - Jeff Bezos e Lauren Sánchez si preparano a vivere momenti indimenticabili, tra una cena esclusiva con Diane von Fürstenberg e una generosa donazione di 3 milioni di euro a Venezia.

Cosa regalare a Jeff Bezos e Lauren Sanchez per le nozze? Una domanda che potrebbe aver messo in crisi gli invitati al matrimonio celebrato sabato a Venezia, ma che non ha colto impreparata Diane von Furstenberg. La stilista e imprenditrice, storica amic

Jeff #Bezos e Lauren #Sanchez, il sì a Venezia, tra i no del fronte della protesta. Ieri lo scambio degli anelli tra gli amici superstar. Cerimonia inaccessibile, solo qualche foto rubata. E stasera l'ultima festa L'inviato @fedemello

Perché a Lauren Sanchez Bezos converrebbe divorziare in Italia; Jeff Bezos e Lauren Sánchez sposi: foto e dettagli del matrimonio; Matrimonio Bezos Sanchez, per gli sposi pranzo all’Harry’s Bar. Lady Gaga non ci sarà.

Il grande giorno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez minuto per minuto - Dall'uscita di lei alle 16 dall'hotel Aman con occhialoni e abito bianco al sì nei giardini della Fondazione Cini con Matteo Bocelli che canta in loro onore ... Riporta vanityfair.it

Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez: Lady Gaga ed Elton John danno forfait? - Circola infatti voce che Gaga ed Elton John (mai ufficialmente annunciati) abbiano dato forfait all'ultimo. Scrive msn.com