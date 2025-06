I look degli invitati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez | da Vittoria Ceretti a Ivanka Trump

I riflettori si sono accesi sulla Laguna di Venezia, che ieri sera si è trasformata in un glamour da red carpet per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra eleganza sofisticata e stile impeccabile, ospiti del calibro di Vittoria Ceretti e Ivanka Trump hanno dato spettacolo con le loro scelte fashion. Vuoi scoprire i look più sorprendenti di questa serata indimenticabile? Continua a leggere!

Ieri sera la Laguna di Venezia si è trasformata in un vero e proprio red carpet grazie agli invitati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa hanno indossato per l'evento dell'anno?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

