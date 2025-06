I laghi lombardi passati ai raggi X di Legambiente ma il risultato è impietoso | un test su due risulta inquinato

I laghi lombardi, simbolo di bellezza e tradizione, svelano un volto preoccupante attraverso i raggi X di Legambiente. Con un risultato impietoso di 232 punti inquinati su 32 monitorati, la metà delle acque presenta criticità molto elevate. Una situazione che richiede immediata attenzione: il nostro patrimonio naturale è a rischio, e il tempo per intervenire è ormai scaduto. È necessario agire subito per tutelare questi tesori…

Milano, 28 giugno 2025 – Una situazione tutt’altro che rassicurante. È quella in cui versano i 5 grandi laghi lombardi: il Lario, il Sebino, il Benaco, il Ceresio e il Verbano, cioè lago di Como, d’Iseo, Garda, Lugano e il lago Maggiore. Su 32 punti monitorati dai volontari e dai ricercatori di Goletta dei Laghi di Legambiente, 15 sono fortemente inquinati, 2 inquinati e solo 15 nei limiti di legge. Cinque punti di campionamento su 11 sul Lario sono fortemente inquinati: la foce del torrente Cosia ai Giardini a Como, del torrente Inganna a Colico, del Meria a Mandello del Lario, del Caldone a Lecco e del rio Vallone a Dervio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I laghi lombardi passati ai raggi X di Legambiente, ma il risultato è impietoso: un test su due risulta inquinato

