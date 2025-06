I giovani devono giocare di più Intervista al ct dell' Under 21 Carmine Nunziata

I giovani devono giocare di più. Lo ha detto con passione Carmine Nunziata, ct dell’Under 21, in un’intervista che riflette il valore e il ruolo cruciale delle nuove generazioni nel calcio italiano. Nonostante l’amarezza per l’eliminazione, il loro talento e la determinazione sono il cuore pulsante del futuro sportivo del Paese, e ora più che mai, bisogna investire e credere nei giovani per riscrivere insieme la storia del calcio italiano.

Col volto piccato di chi riteneva di meritare qualcosa in più di una bruciante eliminazione arrivata in nove contro undici a un passo dai rigori, Carmine Nunziata è apparso davanti alle telecamere della Rai facendosi portavoce di quell'amarezza e gli italiani, istintivamente, si sono schierati al suo fianco. La cavalcata dell'Under 21 si è fermata ai quarti, ma c'è stato comunque un moto d'orgoglio, un sentimento popolare che l'ha accompagnata, forse per naturale contrapposizione alle fatiche della Nazionale maggiore. L'Italia era reduce da un solo quarto di finale giocato nelle ultime due edizioni dell'Europeo di categoria, un pirotecnico 5-3 contro il Portogallo nel 2021, anche quella volta con i supplementari fatali agli Azzurrini.

