I funerali di Matteo Formenti Lo zio del bagnino suicida | Si è giudicato con assurda severità

Oggi a Chiari si sono svolti i funerali di Matteo Fattorini, il giovane bagnino che, sconvolto dalla tragica perdita di un bambino di appena 4 anni, ha deciso di concludere la propria vita. Un gesto che ha scosso profondamente la comunità e sollevato domande sulla pressione e le responsabilità nel mondo del lavoro. La storia di Matteo ci invita a riflettere su come il dolore possa diventare insopportabile, anche nei momenti più inaspettati.

Si sono tenuti oggi a Chiari i funerali del bagnino Matteo Fattorini, che si è tolto la vita ha seguito della morte di un bambino di 4 anni affogato nella piscina dove lavorava. 🔗 Leggi su Fanpage.it

