I Fantastici 4 Pedro Pascal rivela | Ho avuto grandi difficoltà con l' accento tipico degli anni ' 60

La star del nuovo film sui Fantastici 4, Pedro Pascal, ha dichiarato che la Marvel gli ha detto di ridurre un aspetto chiave della sua performance. Nel prossimo film su I Fantastici 4, Pedro Pascal, che interpreta Reed Richards, durante le riprese ha ricevuto un richiamo da Marvel Studios, che gli ha chiesto di ridimensionare il suo stile "teatrale" ispirato agli anni '60. L'attore aveva adottato un accento da vecchio cinema hollywoodiano che, pur affascinante, risultava poco adatto a un universo condiviso con gli Avengers contemporanei. Pedro Pascal, Mister Fantastic con un accento "troppo" fantastico Sulle ali del successo di The Mandalorian e The Last of Us, Pedro Pascal è pronto a calarsi nei panni elastici - e non solo metaforicamente - di Reed RichardsMister Fantastic . 🔗 Leggi su Movieplayer.it