I detenuti del carcere di Treviso scrivono alla Diocesi e il Vescovo risponde

In un gesto di coraggio e desiderio di redenzione, i detenuti del carcere di Treviso scrivono alla diocesi, ricevendo una risposta che trasmette vicinanza e speranza. In occasione del Giubileo della Speranza, questo scambio di lettere diventa un simbolo forte di ascolto e rinascita, dimostrando come anche nelle situazioni più difficili la fede possa aprire nuovi orizzonti. Un piccolo, grande segno di luce che ci invita a credere nel potere della compassione e del dialogo.

Uno scambio di lettere, tra la piccola, sconosciuta porzione di Chiesa formata da un gruppo di battezzati che vivono detenuti nella Casa circondariale di Santa Bona, a Treviso, e la Chiesa diocesana. Nell’anno del Giubileo della speranza è avvenuto anche questo, un piccolo segno di speranza che. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

