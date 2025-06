I dati di Bankitalia sono inflessibili | Brindisi non può più aspettare

I dati di Bankitalia sono inflessibili: Brindisi non può più aspettare. Il recente rapporto ci mostra una realtà dura ma prevedibile: nel 2024, la Puglia si conferma tra le regioni con la crescita più lenta del Pil (+0,5%), l’industria in calo (-0,2%) e un’edilizia che, seppur in lieve ripresa (+1,7%), da sola non basta a sostenere un territorio che necessita di interventi concreti e tempestivi per rilanciare il suo futuro.

Il recente rapporto di Bankitalia ci restituisce una fotografia impietosa ma prevedibile: nel 2024 la Puglia è tra le regioni con la più bassa crescita del Pil (+0,5%), con l’industria in arretramento (-0,2%) e un’edilizia che, pur in lieve ripresa (+1,7%), non riesce da sola a tenere in piedi un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: bankitalia - dati - sono - inflessibili

I dati Bankitalia sono inflessibili. Brindisi non può più aspettare: serve coraggio, visione e responsabilità; I dati Bankitalia sono inflessibili. Brindisi non può più aspettare: serve coraggio, visione e responsabilità; Pride a Ostuni, Palmisano (M5s) 'Lodevole iniziativa per sostenere diritti e pace'.

"I dati di Bankitalia sono inflessibili: Brindisi non può più aspettare" - Il recente rapporto di Bankitalia ci restituisce una fotografia impietosa ma prevedibile: nel 2024 la Puglia è tra le regioni con la più bassa crescita del Pil (+0,5%), con l’industria in arretramento ... Scrive brindisireport.it

Bankitalia autorizza il primo progetto AIRB pooled in Italia - La Banca d’Italia ha autorizzato tre realtà bancarie - Segnala finanza.repubblica.it