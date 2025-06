i colori di santo spirito e il potere di guido tarlati su arezzo

I colori di Santo Spirito e il potere di Guido Tarlati si intrecciano nella storia di Arezzo, rivelando come simboli e ambizioni abbiano plasmato il destino di questa città. Dal 1313, con Guido Tarlati che diventa vescovo e poi signore a vita, i colori giallo e blu assumono un significato profondo, riflettendo fedele lealtà e autorità. La loro storia affonda le radici in un passato ricco di intrighi e potere, un intreccio che ancora oggi affascina.

Come accadde nell’ultima Giostra, anche nella storia, i colori di Santo Spirito si legano al dominio di Arezzo. Nel 1313, Papa Clemente V nomina Guido Tarlati, da Pietramala, vescovo di Arezzo. Nel 1321, egli diventa “Signore a vita” della città. Il suo stemma – giallo per la Chiesa, blu per la lealtà – campeggia sotto l’aquila imperiale ghibellina, simbolo del suo potere su tre diocesi: Arezzo, Sansepolcro e Cortona, unite in una gerarchia che discende dall’alto come un albero araldico. Oltre a costruire le nuove mura cittadine – che resistettero persino all’assedio perugino un decennio dopo – fece smantellare quelle di Monte San Savino, ritenuta troppo filo-fiorentina e guelfa. 🔗 Leggi su Lortica.it