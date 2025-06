i carri del milano pride fra striscioni palloncini e bolle di sapone

Milano si anima con un tripudio di colori, musica e gioia: i carri del Pride, tra striscioni, palloncini e bolle di sapone, sfilano dalla Stazione Centrale, portando in piazza migliaia di persone unite nella celebrazione dei diritti LGBTQ+. Un momento di libertĂ e solidarietĂ che riscalda il cuore della cittĂ . Ecco i meravigliosi carri pronti a incantare e a ricordarci quanto sia importante la diversitĂ .

(Agenzia Vista) Milano, 28 giugno 2025 Fra colori, balli e canti dalla Stazione Centrale sono partiti 50 carri per celebrare il Gay Pride. In migliaia hanno partecipato alla manifestazione per la celebrazione dei diritti della comunitĂ LGPTQ+. Ecco I carri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it