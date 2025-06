I 40 anni dell’Osgb Polisportiva in pista Si balla con dj Alberti

In occasione dei 40 anni dell'OSGB Polisportiva di Merate, l'oratorio si trasforma in una discoteca a cielo aperto, con il ritmo travolgente di DJ Massimo Alberti. Una serata indimenticabile che ha fatto ballare centinaia di persone, unendo musica, festa e comunità per celebrare quattro decenni di passione sportiva e solidarietà . La magia della musica ha infatti animato questo speciale evento, dimostrando come lo spirito di squadra possa anche farci ballare fino a tarda notte.

L’oratorio di Merate trasformato per una sera in una discoteca a cielo aperto. Alla consolle il dj Massimo Alberti, uno dei più famosi, che fa ballare tutta l’Italia dagli studi di Rtl ma anche dai palchi delle più grandi arene. È il regalo per i 40 anni di Osgb, la polisportiva del centro parrocchiale giovanile di Merate intitolato a san Giovanni Bosco, presieduta attualmente da Emilio Colombo. In centinaia giovedì sera hanno saltato, pogato, applaudito, ballato, cantato a squarciagola sulla musica a palla delle più grandi hit italiane e internazionali, del passato e del presente, lanciate. Mattatore della serata appunto il dj Massimo Alberti, 59 anni, 45 dei quali con le cuffie alle orecchie e le mani sulla consolle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I 40 anni dell’Osgb. Polisportiva in pista. Si balla con dj Alberti

