i 10 tormentoni estivi internazionali del 2025

Per noi della stampa, l'estate è cominciata a malapena da una settimana, ma sui social qualche mattacchione comincia a parlare di tormentoni estivi già ad aprile inoltrato. Soprattutto pensando a Lowkey. Per la verità, di questi tempi, negli anni passati, i giochi erano già fatti. Invece, ora come ora, non si vede ancora nulla. Questa estate rischia di restare senza colonna sonora, a meno che non si tratti di F1- l'album. Per quanto, di festa in festa, di pranzo in cena e di tetto in tetto, qualche bel pezzo comincia a far capolino. Vediamo un po' a che punto siamo. Nota bene: Questo articolo è il mio regno e i miei gusti, per non parlare delle mie preferenze vincono a mani basse sull'obiettività, anche in tema di artisti e canzoni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it