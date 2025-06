Hunziker volta pagina | quel bacio appassionato che non lascia spazio ai dubbi

Michelle Hunziker ha finalmente lasciato i rumors alle spalle e si mostra più felice che mai accanto a Nino Tronchetti Provera. La passione tra loro è evidente, confermando il nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Dopo tanta attesa, la conduttrice svizzera apre un nuovo, emozionante capitolo: l'amore vero ha trionfato. E così, il passato si mette da parte, lasciando spazio a un futuro radioso insieme.

Altro che rumors: Michelle Hunziker ha voltato pagina per davvero. Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e voci sussurrate tra le righe del gossip, arriva la conferma che tutti aspettavano. La conduttrice svizzera sta vivendo una nuova storia d'amore con Nino Tronchetti Provera, manager e imprenditore, fratellastro del più noto Marco. A svelarlo sono le immagini esclusive pubblicate da "Oggi", che ritraggono la coppia in atteggiamenti teneri e complici durante una giornata a Roma. Passeggiate mano nella mano, sguardi innamorati, sorrisi sinceri e un'aria rilassata: non c'è spazio per i dubbi. 🔗 Leggi su Iltempo.it