Huijsen ritrova subito la Juve | prima partita da ex per il classe 2005 con il suo Real Madrid I numeri del suo avvio con i Blancos

Dean Huijsen torna a sfidare la Juventus nella sua prima partita da ex, un momento emozionante per il giovane difensore del Real Madrid. Dopo aver attirato l’attenzione con i suoi numeri impressionanti all'inizio della stagione, il classe 2005 si prepara a vivere una sfida speciale contro i bianconeri che lo hanno visto partire. Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente rivelazione e cosa riserva il futuro per Huijsen.

Huijsen ritrova subito la Juve: prima partita da ex. I numeri delle sue prime presenze in maglia Blancos. La Juventus ritrova il difensore classe 2005. Dean Huijsen ritrova subito la Juve. Il difensore classe 2005 è stato acquistato dal Real Madrid per 60 milioni di euro, con la Juventus che ne ha incassati altri 6, frutto del 10% della rivendita, a cui si aggiungono i 15 della cessione avvenuta ormai un anno fa. Un totale di 21 milioni rispetto ai 60 incassati dal Bournemouth. Per lo spagnolo subito un grande impatto con il Real Madrid: l’ex bianconero ha infatti disputato tutti i minuti della fase a gironi (270 su 270), giocando sempre titolare in difesa senza essere mai sostituito da Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen ritrova subito la Juve: prima partita da ex per il classe 2005 con il suo Real Madrid. I numeri del suo avvio con i Blancos

