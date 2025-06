Huijsen ritrova la Juventus | il papà del difensore fa venire nostalgia ai tifosi bianconeri il suo gesto sui social non è passato inosservato – FOTO

Dean Huijsen, recentemente trasferitosi al Real Madrid, ha acceso i cuori dei tifosi bianconeri con un gesto sui social che richiama la sua passata esperienza alla Juventus. Figlio d'arte e talento promettente, il giovane difensore sfiderà i bianconeri negli ottavi di finale del Mondiale per Club, regalando ai tifosi un match ricco di emozioni e nostalgia. L'attesa si trasforma in una sfida tra passato e presente, pronta a scrivere nuove pagine di calcio internazionale.

Huijsen ritrova la Juventus: il papà del calciatore del Real Madrid, Don, ha fatto questo gesto sui social che non è passato inosservato – FOTO. Dean Huijsen sfiderà la Juventus con il suo Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Prima partita da ex contro i bianconeri per il classe 2005, passato in estate alle Merengues dal Bournemouth dopo aver lasciato Torino la scorsa estate. Ad alimentare i rimpianti ci ha pensato papà Don, che sui social ha pubblicato questa carrellata di foto insieme a Kenan Yildiz risalenti al periodo juventino. Huijsen, dopo aver mostrato il suo talento nelle giovanili bianconere ed esordito in Serie A, era stato ceduto in prestito alla Roma nella seconda parte della stagione 202324.