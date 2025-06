Hotel abbandonato visitato da giovani in cerca di emozioni forti ? Tre minori scoperti sul tetto

L'ex "Grand Hotel dei Templi" sta diventando un punto di ritrovo per giovani in cerca di emozioni forti, attirandoli tra le sue mura abbandonate. Recentemente, tre minorenni sono stati scoperti sul tetto, evidenziando il rischio crescente di queste incursioni. Le forze dell'ordine intensificano i controlli per tutelare la sicurezza e scoraggiare comportamenti pericolosi, perché la tutela delle nuove generazioni deve sempre venire prima di tutto.

L'ex "Grand hotel dei Templi" sembra sempre di più attirare l'attenzione e l'interesse dei giovani che mettono, però, a rischio la propria incolumità . Nel contesto di alcune attività di controllo dedicata da parte delle forze dell'ordine per monitorare gli accessi nell'area della grande. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: hotel - giovani - abbandonato - visitato

Si spaccia per carabiniere e rapina coppia di giovani in hotel: arrestato a Milano Marittima - Un giovane straniero, pregiudicato, è stato arrestato a Milano Marittima per aver rapinato una coppia di giovani in un hotel, spacciandosi per un carabiniere.

Disco Babaloo : vicino all’Hotel visitato dal ministro Salvini, un peggiore caso di Degrado; L'abbandono del resort Disney LE FOTO | Walt Disney World Resort.

"Quell’hotel di Cocomaro abbandonato e nel degrado da anni" - MSN - Negli anni prima della chiusura era un punto d’incontro per giocatori della Spal e per tanti eventi. Secondo msn.com

Iniziati i lavori di recupero dell’hotel di sette piani abbandonato al degrado - Il Giorno - Inizio lavori per l’hotel abbandonato di sette piani che si trova da anni in completo stato di degrado in piazza Unità d’Italia, nel quartiere di Santa Colomba a Canegrate. Da ilgiorno.it