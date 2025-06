Home care premium servizi a domicilio per i non autosufficienti

Dal 1° luglio, "Home Care Premium" apre le porte a chi necessita di assistenza domiciliare, offrendo servizi personalizzati per persone non autosufficienti o disabili. Questo importante supporto, garantito da professionisti accreditati con l’INPS e gestito da ATS 15 e IRCR, comprende attività come psicomotricità, psicologia, nutrizione e molto altro, contribuendo a migliorare la qualità di vita a domicilio. Scopri come poter accedere a questa opportunità di sollievo e sostegno.

"Home care premium": dal primo luglio sarà possibile presentare domanda. Il servizio si rivolge alle persone non autosufficienti o disabili e ha l’obiettivo di intervenire sulla sfera socioassistenziale offrendo servizi domiciliari o ambulatoriali erogati da professionisti accreditati con l’ Inps. Sul territorio, Ats 15 e Ircr potranno offrire servizi come psicomotricità dell’età evolutiva, psicologia e psicoterapia, biologia nutrizionale e dietistica, fisioterapia, logopedia, infermieristica, oltre a un educatore sociosanitario o un educatore sociopedagogico. Il bando Inps è rivolto ai dipendenti e ai pensionati pubblici iscritti alla gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ai loro coniugi e ai parenti di primo grado non autosufficienti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Home care premium", servizi a domicilio per i non autosufficienti

