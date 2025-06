Hojlund Inter i nerazzurri mollano l’attaccante! Sport Mediaset | Il grande desiderio è Nico Paz

L'Inter ha deciso di puntare sui giovani talenti e lascia alle spalle il sogno Hojlund, preferendo mantenere Pio Esposito e Bonny nel reparto offensivo. La strategia nerazzurra si concentra sulla crescita interna, rinforzando un attacco già promettente. Ma quali altre mosse ci riserverà il mercato dei vice campioni d’Europa? Solo il tempo potrà svelarlo, in una sessione che si annuncia ancora ricca di sorprese.

Hojlund Inter, i nerazzurri mollano l’attaccante dello United ed ex Atalanta. Hojlund Inter, niente da fare. I nerazzurri sono ormai convinti di tenere Pio Esposito e con Bonny. La permanenza di Esposito jr però non ha fermato finora il mercato dei vice campioni d’Europa che hanno lavorato  per completare il reparto avanzato con Bonny, giocatore già blindato dopo un’operazione totale di circa 24 milioni e pronto a sposare la causa dei meneghini tanto che lunedì prossimo sono previste le visite mediche, ma potrebbe mettere in standby o addirittura far sfumare del tutto la trattativa per Rasmus Hojlund, attaccante dello United che l’Inter ha seguito a lungo Secondo le ultime indiscrezioni di Sport Mediaset,  la strategia dei dirigenti di Viale della Liberazione sarebbe quella di ‘mollare’ l’ex attaccante dell’Atalanta e concentrare l’attenzione sulla trequarti, posizione di campo per la quale è stato individuato da tempo il complicatissimo oggetto del desiderio, ovvero Nico Paz. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund Inter, i nerazzurri mollano l’attaccante! Sport Mediaset: «Il grande desiderio è Nico Paz»

In questa notizia si parla di: inter - nerazzurri - hojlund - mollano

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…» - Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

#Hojlund #Inter, i nerazzurri non mollano la presa Vai su X

Il suo gol da' il via alla vittoria dell'lnter che vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Gol da attaccante vero, spalle alla porta, finta e tiro che spiazza il portiere. Ma non è solo il gol, è tutta la partita giocata che deve far riflettere l'Inter. Non ha perso un pall Vai su Facebook

Inter, restyling in attacco: Bonny il prescelto, Hojlund raffredda la pista; Hojlund Inter, i nerazzurri mollano l'attaccante! Sport Mediaset: «Il grande desiderio è Nico Paz»; Hojlund Inter i nerazzurri non mollano la presa | già scavalcato Pio Esposito l’idea di Marotta.

Hojlund Inter, i nerazzurri non mollano la presa: già scavalcato Pio Esposito, l’idea di Marotta - Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo Nonostante la grande prova di Pio Esposito al Mondiale per Club, l’I ... Segnala informazione.it

Hojlund all’Inter, c’è la risposta del Manchester United: il punto sulla trattativa - Prosegue la trattativa tra Inter e Manchester United per portare Rasmus Hojlund in nerazzurro. Da spaziointer.it