Hockey Bondeno alle finali under 12 l’ultimo atto della stagione

Ultimo weekend di gioco, quello appena passato, per l' HC Bondeno, che sul campo di Mori (Tn), ha visto scendere in campo le formazioni maschili e femminili Under 12, per il Trofeo Nazionale Preagonistico Under 12 maschile e femminile. Nel suggestivo scenario del campo comunale di Mori, incorniciato dai paesaggi del Trentino, tre giornate all'insegna dello sport, della passione e dei valori educativi dell' hockey su prato, con protagoniste le migliori squadre giovanili qualificatesi per la fase finale. Assieme al Bondeno, a contendersi il trofeo, le squadre maschili Bad Lake (Genova), Cernusco Field Hockey, Scuola Hockey Inder Singh (Bra), HC Riva e CSP San Giorgio e le femminili Sport&Go (Genova), HC Lario, HF Lorenzoni, CUS Padova e UHC Adige.