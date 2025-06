Hideo Kojima utilizza pochi attori asiatici nei suoi giochi perché sono troppo belli e difficili da ricreare

Hideo Kojima, genio dietro titoli iconici come Metal Gear Solid e Death Stranding, ha svelato una sorprendente ragione dietro la scelta di pochi attori asiatici nei suoi giochi. Non si tratta di preferenze culturali, ma di complessità tecniche e logistiche legate alla fedeltà visiva e alle sfide di ricreare personaggi estremamente belli. Questa decisione rivela il lato più nascosto del suo incredibile processo creativo, dimostrando quanto l’innovazione tecnica influenzi le sue opere.

Hideo Kojima, uno dei game designer più apprezzati del settore, ha recentemente chiarito perché nei suoi giochi – Death Stranding 2: On The Beach  incluso – ci siano pochi attori giapponesi o asiatici. Nonostante sia profondamente legato alla sua identità culturale, il papà di Metal Gear Solid ha spiegato che la scelta non è dettata da preferenze artistiche o narrative, ma da una combinazione di sfide tecniche e logistiche legate alla resa visiva e al doppiaggio in lingua inglese. Durante un'intervista con IGN Japan, il creatore ha raccontato che ricreare volti asiatici in computer grafica, soprattutto quelli di giovani e donne, si è rivelato molto complicato nel tempo.

