Hernanes attacca pesantemente la Juve | Nelle prime due partite mi ha fatto divertire ma sono stato deluso da questo E contro il Real Madrid…

Hernanes ha acceso i riflettori sulla Juventus nel Mondiale per Club, attaccando duramente la squadra nelle prime due partite. Se da un lato le sue parole hanno regalato spunti di divertimento, dall’altro hanno deluso le aspettative, soprattutto in vista della sfida contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni aprono un dialogo acceso sulle prestazioni bianconere e sul futuro della squadra nel torneo. La vera domanda ora è: come reagirà la Juventus alle critiche?

Hernanes ha parlato dell’impatto della Juve nel Mondiale per Club: le dichiarazioni dell’ex centrocampista bianconero fanno luce su questo aspetto. Durante la programmazione di Sportitalia, Hernanes ha parlato anche dell’approccio della Juventus in questo Mondiale per Club. Le dichiarazioni dell’ex bianconero non possono che essere positive per le prime due uscite contro l’ Al Ain e il Wydad Casablanca, ma sono molto negative per quanto visto contro il Manchester City. Ecco le sue parole preoccupate in vista della sfida contro il Real Madrid. HERNANES – «La Juve nelle prime due partite mi ha fatto divertire, ha giocato molto bene. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com